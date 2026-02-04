"Stay strong capitano", De Bruyne scrive a Di Lorenzo sui social

Oggi alle 16:30Dai social
di Fabio Tarantino

Kevin De Bruyne ha scritto a Di Lorenzo. Lo ha fatto sui social sotto al post del capitano del Napoli che annunciava un intervento per un problema pregresso. "Stay strong capitano" le parole del belga che in questo momento si trova ancora in patria e che presto tornerà a Napoli. 