Buongiorno suona la carica sui social: "Un altro passo, mai arrendersi"

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Buongiorno suona la carica dopo il terzo successo consecutivo del Napoli: un altro step fondamentale nel cammino degli azzurri di Antonio Conte

Il Napoli con un po' di sofferenza batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato: gli uomini di Antonio Conte consolidano il terzo posto in classifica e puntano il Milan. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo: "Arrendersi mai.

Un altro passo importante nel nostro cammino". Di seguito il post.