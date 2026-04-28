Psg-Bayern, Pistocchi: “Troppo per noi, abituati ad un calcio asfittico e pavido indietro di 20 anni”

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Tante emozioni nella semifinale d’andata di Champions League, andata in scena al Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain ha superato il Bayern

Tante emozioni nella semifinale d’andata di Champions League, andata in scena al Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain ha superato il Bayern Monaco con uno spettacolare 5-4. Una partita folle, ricca di ribaltamenti e giocate di altissimo livello, che ha confermato ancora una volta la dimensione stellare delle due squadre in campo. Il successo dei padroni di casa è arrivato al termine di un confronto che ha regalato continui colpi di scena e un ritmo altissimo per tutti i novanta minuti.

Psg-Bayern show: il commento di Pistocchi

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così su X la sfida: "Psg v Bayern 5-4 è stata l’Hagler v Leonard del calcio: due super squadre che hanno fatto a gara nell’esprimere talento e coraggio, 9 gol spettacolari, un colpo da ko per uno ma che non fa male a nessuno perché subito dopo ce n’è un altro, e poi un altro ancora, nello spirito dei padri fondatori: fare un gol in più degli avversari. Sembrano extraterrestri, e forse lo sono, per come ricercano continuamente la qualità e la esprimono in quantità. È stata una finale anticipata, e c’è ancora il ritorno: troppo per chi come noi è abituato al nostro calcio, asfittico e pavido. Lasciamo perdere, siamo indietro di 20 anni e per fare una rivoluzione tecnica ci vorrebbero il coraggio e le competenze che non ci sono".