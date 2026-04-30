"Olise? Gol alla Politano", la frase di Capello è già cult: il Napoli risponde sui social

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Un paragone destinato a far discutere e diventare virale nel giro di poche ore. A lanciarlo è stato Fabio Capello, che nel prepartita di Champions su Sky Sport ha acceso il confronto tra Michael Olise e Matteo Politano. L’ex tecnico di Milan e Juventus è stato netto: “Più che alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano”. Poi la spiegazione tecnica: “Rientra dalla sinistra e calcia, mentre Alex lo faceva dalla destra. Non ho dubbi: quelli di Olise sono gol alla Politano”.

"Olise alla Politano", la risposta del Napoli su TikTok

Parole che hanno immediatamente incendiato il web, con migliaia di commenti su X tra ironia e incredulità: “L’ha detto davvero”, “Dopo questa ho sentito tutto”, scrivono alcuni utenti, sorpresi dal paragone. A cavalcare l’onda ci ha pensato direttamente il Napoli, che ha risposto con ironia su TikTok. Il club ha pubblicato un gol di Politano del 2022 contro lo Spezia, accompagnato dalla didascalia: “Ai miei figli dirò che questo è il gol di Olise contro il Real Madrid”.