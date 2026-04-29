Lukaku enigmatico sui social: "Non ignoro nulla, semplicemente non ci penso"

vedi letture

Altro messaggio social enigmatico da parte di Romelu Lukaku. L'attaccante di proprietà del Napoli, che in questi giorni si trova in Belgio, ha scritto su Instagram: "I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Non mollare mai. Non ignoro nulla. Non ci sto pensando, tutto qua". Appena qualche giorno fa lo stesso centravanti azzurro aveva scritto: "Proteggere la propria tranquillità non è egoistico. E' necessario". La sua avventura al Napoli, intanto, è virtualmente chiusa. Ora il suo obiettivo è essere al top per il Mondiale e poi in estate sarà addio. Chissà dove. Ha ancora un altro anno di contratto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).