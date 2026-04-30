Caso Rocchi, Alvino: "Con l'Inter un criterio, con le altre no! Serve una spiegazione"

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Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un video con delle dichiarazioni di Gianluca Rocchi, sottolineando poi nella didascalia un aspetto.

Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un video con delle dichiarazioni di Gianluca Rocchi, sottolineando poi nella didascalia come nei fatti il designatore (oggi sospeso) si sia smentito da solo: "Nel corso di una conferenza stampa a Coverciano, tempo fa Rocchi, spiegò alla stampa e ai giornalisti che “gli si doveva dare la possibilità”, da designatore, di poter riproporre un arbitro, in gare successive, anche se nel weekend precedente avesse commesso un errore o in campo o al Var. Ma da chi dovrebbe arrivare questa possibilità? Dalle società? Dalla stampa?

Allora la domanda che sorge spontanea è la seguente: Rocchi perché hai sospeso per 1 mese Mariani e Bindoni dopo il rigore assegnato al Napoli contro l’Inter il 25 ottobre 2025? Se la tua volontà era quella di riproporre arbitri o varisti, anche se rei di aver commesso errori, perché con l’Inter hai adottato questo criterio? Perché poi hai tenuto fuori Mariani per 183 giorni dal circuito delle designazioni nerazzurre? Spiegaci anche perché hai fatto la stessa cosa con Fabbri, fuori per 10 mesi dal circuito delle gare nerazzurre, dopo l’episodio in Inter-Roma? E ancora: spiegaci perché La Penna, dopo l’espulsione inventata in Inter-Juve ai danni di Kalulu, è tornato in campo dopo appena una settimana, collezionando presenze tra Serie B e Serie A?

Caro Rocchi, le tue parole e le tue scelte raccontano due storie completamente diverse. E adesso, più che mai, serve una spiegazione chiara. Perché la misura è colma".