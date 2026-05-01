SSC Napoli lancia il secondo drop Linea Admin: protagonista anche De Bruyne!

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Nuovo lancio della Linea Admin, la collezione della SSC Napoli dallo stile ironico e dissacrante, ispirata ai meme e al linguaggio della Gen Z. Dopo il primo drop dello scorso febbraio, che ha riscontrato molto succcesso, i protagonisti del nuovo lancio sono McTominay, De Bruyne, Alisson Santos, Gilmour, Vergara e Contini, che indossa una nuova maglia dedicata al Presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco le nuove maglie: