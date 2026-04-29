Caso Rocchi, Alvino: “Se Inter è estranea, si costituisca parte civile!”

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Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui suoi canali social: "I dettagli sull’inchiesta che coinvolge Gianluca Rocchi e il mondo arbitrale, pubblicati questa mattina da Fanpage, aprono uno scenario inquietante. Dall’intercettazione ambientale a San Siro emergerebbe un dialogo tra Rocchi e altri esponenti arbitrali per “combinare” la designazione di Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, arbitro ritenuto “gradito alla squadra ospite”, nel pieno della lotta scudetto con il Napoli.

Elementi gravissimi, che impongono domande precise: qual era l’interesse nel favorire una squadra a discapito di un’altra? Perché preoccuparsi del gradimento di una società rispetto a un arbitro designato? Sono state fatte specifiche richieste? Se davvero, come ribadito dal presidente Marotta, l’Inter è totalmente estranea alla vicenda, allora lo dimostri nei fatti: si costituisca parte civile in un eventuale processo. Questa storia sta producendo un danno enorme all’immagine del calcio italiano e, inevitabilmente, anche all’Inter, finita “suo malgrado” (?) al centro di un’inchiesta che ne lambisce il percorso sportivo. Chi è davvero estraneo non ha nulla da temere. Ha tutto l’interesse a chiedere verità e giustizia, anche per tutelare il “brand”. Presidente Marotta, aspettiamo questo passo! Lo faccia per il bene del calcio italiano, lo faccia per il bene dell’Inter!".