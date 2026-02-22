Juan Jesus ricorda il piccolo Domenico: "Sei diventato un angioletto troppo presto"

"Sei diventato un angioletto troppo presto, Domenico. Lascio le mie condoglianze alle famiglie e un abbraccio forte forte a mamma Patrizia e al papà Antonio", questo il messaggio di cordoglio di Juan Jesus, difensore del Napoli, che sul suo profilo Instagram si è unito al dolore della famiglia del piccolo Domenico, scomparso nella giornata di ieri. A fine articolo la story.

Anche la SSC Napoli ieri su X ha scritto un messaggio di cordoglio: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo". Quest'oggi contro l'Atalanta, tutti gli azzurri sono scesi in campo con il lutto al braccio, proprio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico. Un gesto simbolico per ricordare e onorare la memoria del bambino, strappato troppo presto alla vita.