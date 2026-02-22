Varriale: "Ennesimi torti stagionali, così anche la Champions è difficile"

Varriale: "Ennesimi torti stagionali, così anche la Champions è difficile"
Oggi alle 19:00Dai social
di Fabio Tarantino

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social il ko del Napoli contro l'Atalanta, gara condizionata dalle tante polemiche arbitrali che già ci sono: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto tra 2 ottime squadre ma su Atalanta-Napoli pesano come un macigno le decisioni di Chiffi che sullo 0-1 nega al Napoli un rigore e un gol regolare. Ennesimi torti stagionali. Così pure conquistare il posto Champions diventa difficile", le sue parole. 