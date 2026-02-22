Furia Alvino: "Chiffi batte il Napoli, è la fine del calcio! Arbitro disastroso!"
"Non l'ha ribaltata l'Atalanta, l'ha ribaltata l'arbitro. Chiffi batte Napoli 2-1. E' la fine del calcio. Quanto visto oggi a Beramo è disgustoso. Una direzione di gara disastrosa". Così Carlo Alvino sui social: "Rigore revocato con Var fuori protocollo e gol annullato per fallo inesistente. Bisogna alzare la voce. Lo deve fare De Laurentiis. Subito. Così non va bene. Non si può prendere in giro così tutta la tifoseria napoletana".
1 Atalanta-Napoli 2-1 (18' Beukema, 61' Pasalic, 81' Samardzic): vince l'Atalanta, ma ancora errori arbitrali
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
