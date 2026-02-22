Furia Alvino: "Chiffi batte il Napoli, è la fine del calcio! Arbitro disastroso!"

Oggi alle 18:20
di Fabio Tarantino

"Non l'ha ribaltata l'Atalanta, l'ha ribaltata l'arbitro. Chiffi batte Napoli 2-1. E' la fine del calcio. Quanto visto oggi a Beramo è disgustoso. Una direzione di gara disastrosa". Così Carlo Alvino sui social: "Rigore revocato con Var fuori protocollo e gol annullato per fallo inesistente. Bisogna alzare la voce. Lo deve fare De Laurentiis. Subito. Così non va bene. Non si può prendere in giro così tutta la tifoseria napoletana". 