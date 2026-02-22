Pistocchi non ci sta: "Stesso contatto di gioco su rigore e 2-0, Chiffi non poteva annullare!"

Pistocchi non ci sta: "Stesso contatto di gioco su rigore e 2-0, Chiffi non poteva annullare!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:50Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato duramente gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli: "Se il metro arbitrale di Chiffi fosse stato lo stesso, nessuno avrebbe niente da dire: ma se la scelta è non assegnare il calcio di rigore per il contatto Hien-Hoijlund - secondo me giudica lo scontro un contatto di gioco - non può poi annullare il gol di Gutierrez per un contatto di gioco Hien-Hoijlund. Il metro arbitrale, sempre la stessa storia. Dal 1998 non è mai cambiato niente".