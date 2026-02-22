Pistocchi non ci sta: "Stesso contatto di gioco su rigore e 2-0, Chiffi non poteva annullare!"
TuttoNapoli.net
Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato duramente gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli: "Se il metro arbitrale di Chiffi fosse stato lo stesso, nessuno avrebbe niente da dire: ma se la scelta è non assegnare il calcio di rigore per il contatto Hien-Hoijlund - secondo me giudica lo scontro un contatto di gioco - non può poi annullare il gol di Gutierrez per un contatto di gioco Hien-Hoijlund. Il metro arbitrale, sempre la stessa storia. Dal 1998 non è mai cambiato niente".
Pubblicità
Dai social
Le più lette
1 Atalanta-Napoli 2-1 (18' Beukema, 61' Pasalic, 81' Samardzic): vince l'Atalanta, ma ancora errori arbitrali
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
LiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com