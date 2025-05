Capuano: "Il fermo immagine tradisce, il tocco di braccio di Spinazzola non è punibile"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta su X il rigore reclamato dal Lecce nel corso del primo tempo contro il Napoli: "Il tocco di braccio di Spinazzola dopo la traversa di Gaspar non è punibile, perché il braccio è in posizione congrua e il pallone scivola anche lungo il petto del giocatore, sorpreso dal rimbalzo sul montante. Il fermo immagine tradisce, come altre mille volte..."