Foto Lautaro come Lozano, ma stavolta Marciniak dà rigore: sui social virale il precedente

vedi letture

Inter avanti 2-0 all'intervallo della semifinale di Champions League contro il Barcellona. A raddoppiare per i nerazzurri un rigore trasformato da Calhanoglu, penalty concesso dopo l'intervento del Var. L'arbitro Marciak, rivedendo l'azione al monitor, rileva l'intervento di Cubarsì sul piede di Lautaro e non sul pallone.

Il precedente che danneggiò il Napoli. L'episodio ha ricordato il fallo in are di Leao su Lozano non punito con il rigore nel quarto di finale di Champions League di due stagioni fa che vide gli azzurri eliminati dai rossoneri. Il messicano fu platealmente falciato dal portoghese e in quella occasione lo stesso fischietto di stasera, Marciniak, e il Var non concessero la massima punizione. Sui social per questo motivo è esplosa una polemica con i due interventi messi a paragone. Di seguito le immagini.