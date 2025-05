“Ma non doveva coltivare la terra?”, tifosi sui social contro Spalletti sulle motivazioni dell’addio

vedi letture

Fanno discutere sui social le anticipazione del libro di Luciano Spalletti, soprattutto quelle che riguardano il rapporto dell'ex allenatore del Napoli con il presidente De Laurentiis e il suo addio dopo la vittoria del terzo scudetto: "Se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura su cosa ci volesse per rivincere, alla fine sarei rimasto".

In tanti tifosi azzurri, infatti, ricordano le dichiarazioni del tecnico di Certaldo che, quando lasciò Napoli, disse di voler dedicare tempo alla figlia e prendersi un anno sabbatico curando la sua tenuta, tutto questo poco tempo prima di accettare l'incarico di ct della Nazionale italiana. “Ma non doveva coltivare la terra?”, questo uno dei tanti commenti sui social. In tanti lamentano anche la tempisitca dell'uscita del tecnico, proprio nel pieno del rush finale Scudetto.