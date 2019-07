Capuano: "Ora non si può dire più 'ADL col braccino corto', altrove col colpo Pepè si riempie lo stadio"

"Con l’offerta da 80 milioni per Pepè confermata dal presidente del Lille diventerà difficile per i tifosi del Napoli continuare a parlare di De Laurentiis come di un presidente col braccio corto e non interessato a provare a vincere. Altrove con un colpo così poi si riempie lo stadio". Lo scrive il giornalista di Panorama Giovanni Capuano attraverso il suo profilo Twitter.

