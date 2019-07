Carabiniere napoletano ucciso a Roma, Insigne: "Grande dolore, tutti i miei pensieri rivolti alla sua famiglia"

"In questo momento di grande dolore esprimo tutto il mio cordoglio alla famiglia Cerciello Rega per la tragica morte di Mario. Tutti i miei pensieri sono rivolti a voi. Un abbraccio". Così su Twitter il capitano del Napoli Lorenzo Insigne che dedica un messaggio per Mario Cerciello Rega, il carabiniere napoletano ucciso a coltellate a Roma

