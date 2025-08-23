Foto
Lukaku sui social esulta per la vittoria: "Bravi, Forza Napoli sempre"
TuttoNapoli.net
"Bravi, Forza Napoli sempre", è questo il messaggio di Romelu Lukaku dopo la vittoria per 2-0 dei suoi compagni azzurri, all'esordio stagionale contro il Sassuolo. Big Rom è stata l'assenza eccellente della partita: il belga ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà ai box per diversi mesi, così ha seguito la partita da casa e ci ha tenuto a supportare i compagni con una story sul suo profilo Instagram. Di seguito la foto.
Pubblicità
Dai social
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com