Foto Lukaku sui social esulta per la vittoria: "Bravi, Forza Napoli sempre"

vedi letture

"Bravi, Forza Napoli sempre", è questo il messaggio di Romelu Lukaku dopo la vittoria per 2-0 dei suoi compagni azzurri, all'esordio stagionale contro il Sassuolo. Big Rom è stata l'assenza eccellente della partita: il belga ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà ai box per diversi mesi, così ha seguito la partita da casa e ci ha tenuto a supportare i compagni con una story sul suo profilo Instagram. Di seguito la foto.