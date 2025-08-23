Rai, Perillo: "Squadra compatta col 4-1-4-1. Monumentale McTominay, Lucca da 6"

vedi letture

Antonio Perillo, giornalista Rai, sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: "La stagione del Napoli inizia bene. Vittoria netta, senza discussioni, primi tre punti portati a casa senza problemi contro un Sassuolo volenteroso ma nulla più. Gli azzurri l’hanno impostata bene, dettando subito la legge del più forte. Squadra tosta, compatta, attenta e tatticamente molto equilibrata, grazie al 4-1-4-1 voluto da Conte. Il tecnico salentino non ha sbagliato una mossa. Benissimo Lobotka vertice basso, a far da schermo alla difesa, giusta la libertà concessa a De Bruyne, che ha svariato in lungo e in largo mettendo a disposizione dei compagni la sua sagacia tattica e i suoi tocchi di classe.

Monumentale McTominay, non solo per il primo gol e per la successiva traversa, ma anche per la netta superiorità manifestata sugli avversari nel controllo palla. Tra i migliori anche un ottimo Politano, che sotto gli occhi del ct della Nazionale Gattuso ha regalato a McTominay lo splendido assist del primo gol. Sufficiente la prestazione del tanto atteso Lucca, che ha lottato su ogni palla e che ha macinato chilometri con i suoi ripiegamenti, per liberare spazi in attacco agli inserimenti dei compagni, ma che non è mai riuscito ad andare al tiro. Va anche detto che uno con le sue caratteristiche si esalterebbe se potesse ricevere qualche cross in più".