Politano suona la carica: "Confermarsi è difficile, partire così significa averlo capito"
Il Napoli comincia nel migliore dei modi la stagione 2025/26, con un vittoria per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo: clean sheet, rete del solito Scott McTominay e gol al debutto per Kevin De Bruyne. I ragazzi di Antonio Conte lanciano subito un segnale al campionato: sarà dura per gli avversari strappargli lo Scudetto di dosso.
Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, autore dell'assist del vantaggio, con un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica: "Confermarsi è sempre la cosa più difficile. Partire così significa aver capito quello che serve per farlo".
