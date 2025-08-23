De Bruyne festeggia la vittoria sui social: "Way to start!"
TuttoNapoli.net
Il Napoli comincia nel migliore dei modi la stagione 2025/26, con un vittoria per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo: clean sheet, rete del solito Scott McTominay e gol al debutto per Kevin De Bruyne. I ragazzi di Antonio Conte lanciano subito un segnale al campionato: sarà dura per gli avversari strappargli lo Scudetto di dosso.
Così il centrocampista azzurro Kevin De Bruyne, autore del gol del raddoppio, con un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il successo: "Way to start!", cioè "Così si comincia!". Di seguito il post.
