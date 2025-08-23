Alvino: "Buona la prima! Controllo totale, Napoli consapevole della propria forza"
Il Napoli comincia nel migliore dei modi la stagione 2025/26, con un vittoria per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo: clean sheet, rete del solito Scott McTominay e gol al debutto per Kevin De Bruyne. I ragazzi di Antonio Conte lanciano subito un segnale al campionato: sarà dura per gli avversari strappare lo Scudetto di dosso agli azzurri.
Così Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, tramite un tweet sul suo profilo x, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: "Buona la prima! Solo conferme! Si vince come piace agli azzurri. Controllo totale del match e istantanee accelerazioni. Il Napoli è consapevole della propria forza, quella forza caratteristica delle grandi squadre che accelerano e addormentano le partite a loro piacimento!".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro