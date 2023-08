Chiariello: "Capisco Zanoli, stare dietro a un mostro non è facile. Dateci Faraoni"

Secondo Sky Sport, Alessandro Zanoli avrebbe chiesto al Napoli la cessione in prestito.

Secondo Sky Sport, Alessandro Zanoli avrebbe chiesto al Napoli la cessione in prestito. Il giornalista Umberto Chiariello commenta così su Twitter: "Io il ragazzo lo capisco, stare dietro a un mostro come il Capitano non è facile, specie se sei giovane, hai voglia di giocare ed hai molte richieste. Dateci Faraoni e mandatelo a giocare, tornerà più forte che prima".