Chiariello: "Follia parlare di #Garciaout, aspettiamo prossime due partite"

Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Sicuramente il lavoro di Garcia finora non è stato soddisfacente, e sono il primo ad evidenziarlo: Il Napoli sta perdendo certezze tattiche, alcune sostituzioni appaiono perlomeno sui generis, il Napoli tra Lazio e Genoa ha fatto due brutte prestazioni, alcune sue dichiarazioni lasciano perplessi. Ma parlare di #Garciaout è follia! Sarebbe cosa buona e giusta, perlomeno intelligente, aspettare i risultati con Braga e Bologna per vedere che indirizzo prenderà la stagione. Fino a domenica sosteniamo Garcia ed i nostri meravigliosi ragazzi con fiducia. Il tempo per i processi non mancherà, ma anche per far rientrare i ratti nelle saittelle…".