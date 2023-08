Chiariello: "Senza “vocca aperta” è stata un’estate difficile per i presunti esperti di mercato"

Umberto Chiariello, via Twitter, esprime le sue considerazioni sul mercato del Napoli. Così scrive il volto di Canale 21

Umberto Chiariello, via Twitter, esprime le sue considerazioni sul mercato del Napoli. Così scrive il volto di Canale 21: "Io aspetto. Mancano pochi giorni e poi giudicheremo. Certo senza “vocca aperta” è stata un’estate difficile per i presunti esperti di mercato, non x tutti perché non bisogna mai generalizzare. Parto dalla convinzione che comunque vada il Napoli è forte. Ma mi aspetto novità a giorni".