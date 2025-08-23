Capuano: "Parole Oriali una mancanza di rispetto ad ADL ed al mercato costoso"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato così sul suo profilo X le dichiarazioni di Lele Oriali sulla corsa Scudetto in Serie A: "Le parole di Oriali non sono un dispetto all’Inter e un favore al Napoli, ma una mancanza di rispetto verso il suo datore di lavoro. Che ha costruito una squadra fortissima con scelte mirate, costose e certamente non fatte per arrivare quarto e fare finta di essere contento. Sintesi di Sassuolo-Napoli? Il centrocampo del Napoli è il più forte e completo della Serie A".

Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, aveva parlato così a DAZN nel pre-partita contro il Sassuolo: "Paragoniamo il nostro campionato a un Gran Premio di Formula Uno. Per me in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta".