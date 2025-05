Foto Conte resta, splendido omaggio di Palazzo Petrucci: la foto è virale

Palazzo Petrucci si tinge di azzurro per la vittoria dello scudetto e per la conferma di Conte. Sulla spiaggia riprodotto il tricolore e la scritta Again che ha accompagnato questo trionfo. Ma accanto c'è anche la scritta 'Con Te' che è il gioco di parole più diffuso del momento dopo la conferma del tecnico che guiderà gli azzurri anche nella prossima stagione. Con Te Again, dunque. Ancora insieme. Ecco la foto: