Del Genio: "Giocatori ci hanno regalato un sogno, ma se ora vanno via ce ne regalano un altro"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la sconfitta tramite un post sui social.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la sconfitta tramite un post sui social: "La caccia al colpevole è inutile continuare a farla. Fin troppo evidenti gli errori di De Laurentiis. Indiscutibile l'inadeguatezza di Garcia. Chiara la delusione rispetto ad aspettative eccessive su Mazzarri. Ed anche avvilente l'involuzione di calciatori che ci hanno regalato un sogno, ma che oggi andando via da Napoli potrebbero regalarcene un altro.

La parola chiave adesso è cambiamento. Un cambiamento profondo, radicale, per tornare ad essere quantomeno una squadra. Altro che rinnovi, ci vuole determinazione e coraggio nelle scelte in campo e fuori. Deve cambiare la società nei suoi comportamenti prima e la squadra di conseguenza poi. Così, con piccoli aggiustamenti, non andiamo da nessuna parte. Forza Napoli e auguri a tutti i tifosi del Napoli che con tutto questo non c'entrano nulla"

Vuoi seguire Tutto Napoli ma sei fuori o senza pc? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)