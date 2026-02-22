Gutierrez infiamma i social: “Avanti contro tutto e tutti!”

di Davide Baratto

"Andremo avanti. Contro tutto e contro tutti. Forza Napoli sempre", ha scritto così Miguel Gutierrez sul suo profilo Instagram, infiammando i social dopo gli errori arbitrali ai danni del Napoli nella partita di oggi contro l'Atalanta.

L'esterno spagnolo, autore dell'assist del momentaneo vantaggio, si è visto poi annullare ingiustamente il gol del raddoppio, per un fallo di Hojlund su Hien che in realtà non era stato commesso. Di seguito il post.