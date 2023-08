Del Genio: “Prima regola è avere solo giocatori felici di restare a Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sui propri canali social

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sui propri canali social: “Con gli Arabi scatenati il mercato si è complicato per tutti, non solo per il Napoli. Credo che nonostante ci siano oggettive difficoltà nelle trattative in entrata e che quindi De Laurentiis stia cercando di adeguare il più possibile (a volte al ribasso altre integrando) la prima regola anche stavolta deve essere quella di avere in organico solo calciatori felici della loro permanenza in azzurro. Altrimenti senza polemiche e senza rancore è meglio salutare ed andare oltre. Esperienze recenti docet”.

