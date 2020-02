Di Lorenzo esulta: "Il modo migliore per dimenticare un passo falso è tornare subito a vincere!"

Dopo il k.o. rimediato al San Paolo per mano del Lecce, il Napoli è riuscito a sbancare San Siro, battendo la capolista Inter grazie ad una bella prova soprattutto dal punto di vista difensivo, ma non solo. Prestazione positiva anche per Giovanni Di Lorenzo, autore dell'assist per Fabian in occasione del gol, che all'indomani della vittoria ha esultato tramite i social: "Il modo migliore per dimenticarsi di un passo falso è tornare subito a vincere!".