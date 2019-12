Edo DL dopo il sorteggio: "Proveremo a scrivere un'altra pagina di storia!"

Non si dà per vinto il Napoli, malgrado il momento complicato. Edo De Laurentiis, vicepresidente azzurro, non ha paura del Barcellona perché nel calcio non bisogna averne di nessuno, come ricordava anche Milik. E sempre a mezzo social, come il polacco, anche Edo ha suonato la carica in vista dell'ottavo di finale di Champions League: "Cercheremo di scrivere un’altra pagina di storia del nostro glorioso Club. Forza Napoli sopra tutto e tutti".