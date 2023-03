FOTO - Bereszynski fa terapia nel ritiro della Polonia

Bartosz Bereszynki, terzino del Napoli, ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante un allenamento con la Polonia.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartosz Bereszynki, terzino del Napoli, ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante un allenamento con la Polonia. Il polacco, che sarà costretto a restare lontano dal campo per circa due settimane, ha iniziato la sua riabilitazione in ritiro con la propria nazionale. L'azzurro ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto mentre è impegnato in una terapia.