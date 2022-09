FOTO - "Buongiorno Napoli", Mertens si gode il golfo con il figlio Ciro

Splendida foto di Kat, moglie di Mertens, che immortala suo marito con in braccio Ciro mentre si godono il golfo di Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Splendida foto di Kat, moglie di Mertens, che immortala suo marito con in braccio Ciro mentre si godono il golfo di Napoli. L'ex azzurro è rientrato ieri sera in città e questa sera potrebbe essere presente allo stadio per la partita col Liverpool.