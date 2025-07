“A Napoli non hanno la lasagna!”, lo storico Forgione replica ai bolognesi: “Piatto tipico napoletano…”

Ieri Sam Beukema si è regolarmente presentato al raduno del Bologna al centro tecnico “Niccolò Galli”, dove è stato accolto dai tifosi che lo hanno invitato a non lasciare il club rossoblù per trasferirsi in azzurro. “A Napoli no!”, “Non hanno la lasagna!”, alcune delle frasi rivolte all’olandese ex AZ Alkmaar, sempre più in odore di trasferimento in azzurro.

Frasi che hanno scaturito la reazione di Angelo Forgione, giornalista e storico, che su X riprendendo un nostro articolo ha specificato quanto segue: "A Napoli non hanno la lasagna», urla un tifoso bolognese a Beukema, in odore d'Azzurro. Peccato che le lasagne siano pietanza tipicamente napoletana, rivisitata "alla bolognese" solo nel Novecento. Come il ragù con cui sono farcite".