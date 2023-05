FOTO - Frassica 'imita' Paolantoni: mangia pasta e fagioli per salvezza Messina, ma vestito

Se il comico napoletano Francesco Paolantoni aveva pagato fioretto, dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, mangiando nudo pasta e patate sul lungomare, il suo collega Nino Frassica non è voluto essere da meno. Nei giorni scorsi infatti il comico aveva annunciato che avrebbe mangiato pasta e fagioli in caso di salvezza del suo Messina impegnato nei play out di Serie C. Dopo la vittoria sulla Gelbison, arrivata grazie a un gol di Ragusa, Frassica ha mantenuto la promessa presentandosi alla trasmissione "Che Tempo Che Fa" con un piatto di fagioli che ha mangiato rigorosamente vestito.

