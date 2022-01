FOTO - Ghoulam esulta sui social: "Avanti così!"

Il Napoli passa a Bologna 2-0 e si ripropone per il vertice della Serie A. Faouzi Ghoulam, entrato negli ultimi minuti del match, ha postato il suo commento sui social dopo l'importante vittoria al Dall'Ara: "Avanti così!".

Avanti così



Continuons comme ça



Nice win, let's keep it up #BolognaNapoli 0-2 #SerieA #FG31 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/g7fQqddItU