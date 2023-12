FOTO - Gollini scherza sui social: "Mi raccomando la foto sotto l'albero per Instagram!"

L'estremo difensore ex Atalanta ha pubblicato uno scatto in macchina e ha scritto la seguente didascalia.

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, ha scherzato sui social nel giorno di Natale. L'estremo difensore ex Atalanta ha pubblicato uno scatto in macchina e ha scritto la seguente didascalia: "Anche a voi e famiglia. Mi raccomando la foto sotto l'albero per Insta!".