FOTO - Il doppio ex Reina festeggia la Lazio negli spogliatoi del Maradona

La Lazio festeggia la vittoria contro il Napoli negli spogliatoi del Maradona, insieme ai biancocelesti anche un doppio ex.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Lazio festeggia la vittoria contro il Napoli negli spogliatoi del Maradona, insieme ai biancocelesti anche un doppio ex. Pepe Reina, portiere attualmente al Villarreal, non è voluto mancare al match tra due delle sue ex squadre e a fine partita ha incontrato ex compagni e staff nel ventre del Maradona. Di seguito lo scatto pubblicato sui social da Nenci, che vede l'ex Napoli insieme al preparatore dei portieri e al numero 94 della Lazio Provedel, tra i protagonisti del match di ieri.