Varriale: "Tre punti che sanno di Scudetto in un clima a lungo surreale"

Il giornalista Enrico Varriale commenta sui social la vittoria del Napoli a Lecce: "Una vittoria decisiva in un clima a lungo surreale in cui non era facile rimanere concentrati sull'obiettivo. Ma il Napoli di Conte riesce sempre ad andare al sodo e a portare a casa da Lecce, grazie a un gioiello di Raspadori, 3 punti che profumano di scudetto".

Raspadori ancora una volta decisivo nella corsa verso lo scudetto. Il 23 aprile 2023 segnò la rete della vittoria allo Stadium contro la Juve e oggi si è ripetuto con la punizione perfetta con cui ha battuto Falcone regalando al Napoli tre punti preziosi. Vittoria arrivata anche grazie alla solita solidità difensiva. Voti altissimi per tutti gli azzurri.