Auriemma: "Centro sportivo, spunta Maddaloni! E' l'alternativa a Qualiano"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha dato una notizia in merito alla costruzione del nuovo centro sportivo promessa da Aurelio De Laurentiis: "Aggiornamenti sulla soap opera del centro sportivo. Il Napoli avrebbe chiesto al sindaco di Maddaloni informazioni su di un’area idonea individuata all’interno del comune casertano, nel caso in cui saltasse l’opzione Qualiano. Ulteriori news alla prossima puntata".

