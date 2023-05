FOTO - Il messaggio di Insigne: "La rivincita degli ultimi, che gruppo fantastico! Col cuore con voi"

Il pensiero di molti è andato a lui, a Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, gran tifoso, anche da lontano. Lui lo Scudetto non l'ha vinto, ma gioisce per i suoi ex compagni: "Napul’è mille culure. Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo 3°scudetto. GRANDI RAGAZZI, con il cuore vicino a tutti voi. NAPOLI CAMPIONE".