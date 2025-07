Video Il Napoli stasera svelerà il nuovo kit d'allenamento: l'annuncio sui social

Negli ultimi giorni è cresciuta sempre di più l'attesa per la scoperta dei kit del Napoli per la stagione 2025/26. Come sarà? Piacerà ai tifosi? Ma, soprattutto, quando verrà svelato? Sono interrogativi che ci stanno accompagnando nelle ultime ore e a cui finalmente possiamo dare una risposta.

Il Napoli, infatti, tramite un post pubblicato sui social ha fatto sapere che stasera sarà svelato il training kit, ossia il completino d'allenamento che gli azzurri indosseranno già a partire dal ritiro di Dimaro. Appuntamento a stasera, al solito orario: 19:26, come l'anno di nascita della società.