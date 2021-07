FOTO - Il segreto di Pickford: pensava così di battere l’Italia ai rigori

Svelato il segreto di Jordan Pickford, portiere dell'Inghilterra che ha parato due rigori all'Italia nella finale di Euro 2020. I rigori parati a Belotti e Jorginho, che comunque non sono valsi la vittoria, nascono dallo studio che l'inglese aveva fatto sui rigoristi italiani e che aveva riportato su un 'Bignami' attaccato alla borraccia dell’acqua. Il sito Fanpage.it ha decifrato gli appunti dell’estremo difensore dell’Everton: note su Jorginho e la sua rincorsa "saltellante" su Florenzi, Raspadori, Toloi, Cristante, Acerbi, Bastoni e anche Donnarumma. Purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con le prodezze del suo collega Gianluigi Donnarumma. Di seguito la foto della borraccia con gli appunti.

L'arma segreta di #Pickford: sulla borraccia le indicazioni per i rigoristi italiani. Non è servito 🇮🇹 pic.twitter.com/arf6qEvZuV — Alessandro Nuzzo (@_alenuzzo) July 14, 2021