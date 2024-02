FOTO - Juan Jesus ironizza: “Quando vieni sorteggiato all’antidoping ma non ti scappa…”

E così almeno due ore dopo il fischio finale, il brasiliano ha scelto di tornare sul terreno di gioco per una passeggiata

Fra i giocatori sorteggiati dopo Napoli-Barcellona per eseguire i test antidoping c'era anche il difensore azzurro Juan Jesus, il quale però ha avuto alcune difficoltà ad andare al bagno.

E così almeno due ore dopo il fischio finale, il brasiliano ha scelto di tornare sul terreno di gioco per una passeggiata, come raccontato, con l’ausilio delle immagini, dal programma spagnolo El Chiringuito. Il centrale del Napoli, dopo il curioso episodio, ha così ironizzato sui social: “Quando vieni sorteggiato all’antidoping ma non ti scappa…”. Di seguito lo scatto.