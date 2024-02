VIDEO - Juan Jesus scalzo al Maradona: cercava stimolo per urinare per l'Antidoping

Perché Juan Jesus cammina scalzo da solo sul manto erboso del Maradona vuoto quando Napoli-Barcellona è già finita da un pezzo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Perché Juan Jesus cammina scalzo da solo sul manto erboso del Maradona vuoto quando Napoli-Barcellona è già finita da un pezzo? Il difensore brasiliano lo fa perché è stato sorteggiato per l'antidoping e per questo motivo cerca lo stimolo per poter urinare. Lo rivela proprio lui in diretta tv al Chiringuito. Immagini virali e tante risate in studio. L'inviato era in diretta e ha subito coinvolto il difensore del Napoli quando lo ha visto passeggiare scalzo e da solo.