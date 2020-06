FOTO - Koulibaly celebra il successo: "Le finali si giocano per vincerle! Napoli meritava questa gioia"

MULTIMEDIA VIDEO TN - SI PREPARA LA FESTA ALLA STAZIONE GARIBALDI, MIGLIAIA DI PERSONE ASPETTANO GLI AZZURRI Si prepara la feste alla stazione di Piazza Garibaldi, per la vittoria del Napoli contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Si prepara la feste alla stazione di Piazza Garibaldi, per la vittoria del Napoli contro la Juventus in finale di Coppa Italia.