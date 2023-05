FOTO - "Lazio vinci per noi", lo striscione della Curva A che vuole vincere sul campo

Lazio-Sassuolo è stata seguita da tutta Napoli, ma non tutti i tifosi azzurri hanno tifato contro i biancocelesti di Sarri.

Lazio-Sassuolo è stata seguita da tutta Napoli, ma non tutti i tifosi azzurri hanno tifato contro i biancocelesti di Sarri. La maggior parte dei napoletani, infatti, preferivano festeggiare lo Scudetto contando solo sulla forza della propria squadra, come dimostra uno striscione esposto dalla Curva A all'esterno del Maschio Angioino: "Lazio vinci per noi". Tifosi accontenati, domani al Napoli basterà un punto a Udine per laurearsi campione d'Italia e far esplodere di gioia la città. Di seguito la foto dello striscione già virale sui social.