FOTO - Lobotka festeggia lo Scudetto: “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini"

Stanislav Lobotka ha festeggiato lo Scudetto attraverso un bel post pubblicato sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka ha festeggiato lo Scudetto attraverso un bel post pubblicato sui social: “Grazie. Lo Scudetto appartiene a tutti coloro che mi hanno supportato, sono stati al mio fianco, mi hanno caricato di tonnellate di energia, mi hanno motivato e aiutato in questo fantastico viaggio verso lo scudetto. E’ di tutti voi. Questo viaggio è iniziato molti anni fa e vorrei soprattutto dire grazie a coloro che sono stati con me per tutto il tempo in tutti questi anni e non solo nel bene ma soprattutto nei momenti difficili e per questo è un grande risultato e ancora più bello”.