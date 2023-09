FOTO - Natan celebra il debutto in Champions: "Sogno d'infanzia realizzato, ora voglio di più!"

Natan ieri ha fatto il suo debutto in Champions League con la maglia del Napoli e ha voluto celebrare il suo traguardo tramite Instagram

Natan ieri ha fatto il suo debutto in Champions League con la maglia del Napoli e ha voluto celebrare il suo traguardo tramite Instagram: "Realizzare i miei sogni d'infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me. Esordio in Champions League e con vittoria. Siamo pronti per di più!".